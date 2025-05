PILDID JA VIDEO Järvamaa aasta ema sai väga-väga suure üllatuse osaliseks

Põhjenduses toodi välja, et Marge Hirtentreu on erakordne naine, ema ja kogukonnategelane, kelle elu ja tegevus on olnud pühendatud hoolimisele, abistamisele ja väärtuste edasikandmisele. Ta on lasterikka pere ema, kes on koos oma perega üles kasvatanud mitu last ning andnud armastava ja turvalise kodu ka kahele kasulapsele. Tema sügavalt emalik hool ja vastutustunne on loonud keskkonna, kus lapsed saavad kasvada armastuses, toetuses ja eluterves väärtusruumis.