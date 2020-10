Toimub riigiteede hooldeautojuhtide ja teemeistrite kutsevõistlus

Võistlusalasid on neli: liiklustest (individuaalne nii autojuhile kui ka teemeistrile), täpsussõit (autojuhile), kombineeritud võistlus (teemeistrile) ja teoreetiliste teadmiste viktoriin (võistkondlik, osalevad autojuht ja teemeister). Rohkem infot võistlusalade kohta leiab kutsevõistluse juhendist. Kutsevõistlustel selgitatakse välja aasta parimad hooldeautojuht, teemeister ning meeskond. Osalevad võistkonnad enamikest hooldepiirkondadest, kokku 35 võistlejat.

Võistluse eesmärk on motiveerida ja innustada valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid ja töötajaid enesetäiendamisele, populariseerida valdkonda ja anda võimalus kogemuste vahetamiseks teede korrashoiu alal.

Võistluste peakohtunik Hannes Vaidla on rõõmus, et sellel aastal on võistlustules ka teemeistrid. „Võistlus areneb ja laieneb, olles õige koht, kus panna proovile oma oskused ja kogemused, võtta üksteiselt šnitti ja saada kokku heade kolleegidega.“

„Meil on rõõm kutsuda oma ala professionaalid kooli juurde, kus ainsana Eestis õpetatakse teedeehitajaid ja -hooldajaid,“ selgitas Ivar Kohjus, Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha juhtõpetaja. „Võistlust ette valmistades ja läbi viies näevad ning kogevad meie õpilased, et nende valitud elukutse on lahedalt tehniline ja väljakutseid pakkuv.“

Maanteeameti teehoiudirektor ja kohusetäitja peadirektori ülesannetes Raido Randma soovib kõikidele võistlejatele ja nende kolleegidele jõudu ka uue talihooaja eel. Teede ohutuse tagamine talihooajal on vastutusrikas ülesanne ja küllap annab võistlus kindlust, et teehooldajad on hooajaks valmis.

Võistluse päevakava: 11.00 – avamine 11.30 – liiklustest 12.30–16.30 – hooldeautojuhtide takistussõit ja teemeistrite kombineeritud võistlus 17.00 – viktoriin 18.00 – lõpetamine