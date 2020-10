Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja Piret Seire andis teada, et majaperemees sai ühekordsest, ca 8x10 meetri suurusest puitmajast ise välja ja on meedikute hoole all. "Küll on majas tuba suitsu täis ja päästjad selgitavad välja selle tagamaid," vahendas ta esialgset päästeinfot.