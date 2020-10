Paides toimuval heategevuspäeval seatakse aukohale abivajavad lapsed

Oma panuse heategevusse saab anda lõbusa tegevusega "Lisa Värvi", kus külastajatel on võimalik visata lõuendile värvi täis veepomm, mis täidavad paberi kelmikate värvilaikudega ning viskaja positiivse emotsiooniga. Ühe värvipalli maksumus on 2 eurot ning iga palli eest makstud summa läheb heategevuseks. Annetada saab sularahas.

Samuti on kõik oodatud tasuta rinnamärkide valmistamise töötuppa. Juhendajaga koostöös on võimalik kujundada just endale meelepärane rinnamärk.