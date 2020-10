Kauplusest kujuneb kogukonnamaja

Enamik türilasi mäletab, et eri aegadel on selle katuse all tegutsenud mitmesugused müügikohad. Nii oli seal teise vabariigi algusaastatel erakauplus ja viimastel aastatel oli samades ruumides kasutatud kraami pood, kust oli võimalik soetada nii Skandinaaviast toodud rõivaid, jalanõusid, mänguasju kui ka sisustuskraami. Paari aasta eest sulges see pood üleöö uksed ja veidi pärast seda ilmus maja müügikuulutus kinnisvaraportaali.

Tänavu sügisel müügikuulutus hoone seinalt kadus ja nüüd on maja nii seest kui väljast ümber sündimas. Uus omanik on türilane Maarja Brause, kes ütles, et juba mõnda aega tagasi jäi linna keskel seisev maja talle silma ja hinge. «Sellel majal ja õuel on tohutult potentsiaali ja kui esimest korda seda siia lähemalt uurima tulin, nägin, et siin taga on veel eraldi punastest tellistest majatiib, kuhu saab laieneda, ja mõte hakkas jooksma,» selgitas ta.