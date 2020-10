Priit Värk on diktaator Lukašenka musterõpilane

Praegu on juba teada, et ülekande heli lülitati välja linnapea Priit Värgi otsesel korraldusel. Linnapea on õigustanud oma tegevust avalikkuse ees viitega delikaatsetele isikuandmetele, mille lekitamist ta püüdis takistada, kuid põhjendus on absurdi tipp. Sellest pikemalt allpool.