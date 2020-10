Marius Von Mayenburgi «Perplex». Alasti tõde otsides

«Perplex» ei jutusta üht lineaarset lugu, vaid koosneb mitmest väiksest. Etendus algab sellega, kui puhkuselt koju naasnud paar (Elise Pottmann ja Miika Pihlak) avastab, et korteris, mille eest sõbrad pidid hoolitsema, on kõik teistmoodi. Elektrit pole, diivani all on prügi, basiilik on kadunud. Kõik on valesti ja tundub, et seal korteris ei elagi nemad, vaid hoopis nende sõbrad (Rainer Elhi ja Maria Paiste).