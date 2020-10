Paides sõitis jalgrattur tüdrukule otsa

Tüdruk oli koos emaga teel 13.10 väljuvale Tallinna bussile. Tema ema Ene Pärn ütles, et tegemist oli tobeda juhusega, kus jalgrattur lähenes neile selja tagant. "Tütar kuulis jalgratast lähenemas ning vaatas selja taha ning astust enda meelest eest ära, kuid jalgrattur pööras samal hetkel täpselt samas suunas ja sõitiski hooga lapsele otsa," kirjeldas ta juhtunut.

Pärn märkis, et laps kukkus asfaldile maha, kuid rattur jäi siiski ratta selga. Ta peatus natuke maad eemal, kuid nähes, et laps tõuseb püsti, jätkas oma teekonda. "Olime küll vahejuhtumist ehmunud. Aga kuna buss oli juba ees, ei tahtnud me sellest maha jääda ning kiirustasime mõtlematult bussile," rääkis ta.