Vallamaja uudistasid karukesed

Volikogu saalis said lapsed kuulda ja näha, kuidas toimub volikogus arutelu ja otsuse langetamisel haamrikolks, kuidas on võimalik, et täna peatakse valla sünnipäeva, mida tähendab õuna sümbol valla lipul, kuidas vald lasteaeda toetab ja mida kujutab endast vallavanema töö.