Järvamaa püsib endiselt ainsana koroonavabana

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus (inglise keeles European Centre for Disease Prevention and Control; ECDC) kaardilt lähtub, nagu oleks lisaks Järvamaale sarnaselt hea seis ka Raplamaal. Seda kaarti on viimati uuendatud kolmapäeval. Neljapäeval lisandus Raplamaale aga paraku kaks koroonaviiruse diagnoosiga inimest. See tähendab, et Järvamaa on praeguse seisuga ilmselt üks vähestest piirkondadest Euroopas, kuhu pole viimase paari nädala jooksul uusi koroonahaigeid lisandunud (ECDC kaart ei hõlma kõiki Euroopa riike).

Üldiselt näib ECDC kaardile tuginedes, et Põhja-Euroopas on olukord leebem kui Kesk- ja Lõuna Euroopas. Näiteks Hispaanias, Prantsusmaal, Poolas ja Rumeenias on väga palju neid omavalitsusi, kus on viimase kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta diagnoositud 240 või enam viirusesse nakatunut.

Kaardil on 21. oktoobri andmed, 23. oktoobri seisuga Raplamaa enam roheline ei ole FOTO: ECDC

Terviseameti koroonakaardilt lähtub, et Järvamaal on seni koroonaviiruse diagnoosi saanud 18 inimest. Sellega oleme kogu Eesti lõikes eelviimasel kohal. Meist vähem on koroonahaigeid diagnoositud vaid Põlvamaal (17). Hiiu- ja Valgamaal on koroonaviiruse diagnoosi saanuid 19. Ülejäänud maakondades on neid inimesi juba rohkem.