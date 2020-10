Suitsetavat naabrit ei pea välja kannatama

Viimasel ajal on üles kerkinud küsimus, kas kortermajade rõdudel ja akendel suitsetamist peaks seadusega konkreetsemalt keelama. Kinnisvarahaldusfirma leiab, et suitsetajatele on võimalik vastu astuda ka seadust karmistamata, kui ainult inimesed söandaksid julgemalt oma suitsetavatele naabritele vastu astuda.