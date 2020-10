Nädalavahetusel sai kaitsesüsti sadakond kassi ja koera

Kui gripivaktsiini järele on tänavu olnud nii suur nõudlus, et kõigile seda ei jätkugi, siis Raja kinnitas, et marutaudivaktsiinist puudust pole. Ta lisas, et nädalavahetusel said kõik loomad marutaudi vastu kaitsesüsti tasuta, üksnes need, kes soovisid ka kompleksvaktsiini, pidid natuke rahakotti kergendama.