Vallavanem rääkis ETV ekraanil suu puhtaks

Meie meditsiin on maailmatasemel, teed nagu Euroopas ja sissetulekud kõrgemad kui kunagi varem. Aga elukvaliteet eakatekodus....

Meie meditsiin on maailmatasemel, teed nagu Euroopas ja sissetulekud kõrgemad kui kunagi varem. Aga elukvaliteet eakatekodus ja teenuste kättesaadavus on sageli jäänud kinni nõukogude aega. Miks elu viimased aastad on harva väärikad?