Mis juhtub, kui unustame armastada?

Stseen Urmas Lennuki lavastusest «Made in China» FOTO: Alan Proosa

Urmas Lennuki lavastus «Made in China» on kokkuvõtlikult lugu inimestest, kes unustavad ära, et Jumal palus neil üksteist armastada. Tragikoomilises loos võetakse omal moel läbi sadu aastaid inimkonna ajaloost, näidates publikule pildikesi maailma loomisest.