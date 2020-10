Türi noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen, kes on üks loomemaja eestvedajaid, selgitas, et praegu käivad lapsed ja noored Türil huviringides eri asutuste vahel laiali pillutatult. «Huviringid tegutsevad koolide juures, kultuurikeskuses, noortekeskuses ja spordiklubide liidus,» täpsustas ta.

Kunagi ammustel aegadel oli Särkineni selgitusel Türil oma huvikeskus, kuid see lakkas tegutsemast peamiselt ruumide ajale jalgu jäämise tõttu. «Mitu aastat on veeretatud mõtet, et Türil peaks olema huvikool, kunstikool või loomemaja, kus laste ja noorte kõrval oleks võimalik tegutseda ka täiskasvanutel,» lausus ta.