Koolid harjutavad end kaugõppele üle minema

Albu põhikool otsustas hakata kaugõpet harjutama vähemalt ühel päeval kuus. Õppejuht Tiia Mänd selgitas, et nagu paljud teised, kavatseb ka Albu kool kolida üle Microsoft Teamsi keskkonda, kus on võimalik õppetööd distantsilt läbi viia. Et keskkond on nii õpilastele kui ka õpetajatele uus, siis on seal toimetamine samal ajal nii digipädevuste arendamine kui ka kaugõppeks harjutamine.

Mänd lisas, et esialgu on koduõpe kavas vanematele õpilastele. Ta täpsustas, et õpetajad on lastele Teamsi keskkonda küll tutvustanud, kuid I–III klassidele on see esialgu liiga keeruline. Seepärast viiakse esimese kooliastmega kaugõppepäev läbi koolis. «Teeme nii, et nad justkui oleksid koduõppel ehk saavad kõik ülesanded Teamsi keskkonda, ja siis proovime klassis õpetaja juhendusel hakkama saada,» selgitas Mänd.