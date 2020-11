Türi valla raamatukoguhoidja võib saada uhke tiitli

"20.–30. oktoober toimusid üle-eestilised raamatukogupäevad. See on selline vahva aeg, kus pööratakse enam tähelepanu nii raamatukogudele kui ka nendes töötavatele raamatukoguhoidjatele. Eesti raamatukoguhoidjate ühingul on tore traditsioon igal aastal valida oma töö ja tegemistega kõige enam silma paistnud maaraamatukoguhoidja. Selleks esitavad kõikide maakondade keskraamatukogud raamatukoguhoidja, kes nende hinnangul on kõige enam selle tiitli vääriline," selgitas Karpender.