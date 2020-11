Orienteerujad lõpetasid hooaja

Naiste seas saavutas võidu üldarvestuses kuuenda tulemuse välja jooksnud Siiri Poopuu OK JOKA/Türilt 48 punktiga. Ühtlasi oli ta ka parim naisseenior. Teise ja kolmanda koha saavutanud võistlejad kogusid võrdselt 42 punkti ja otsustavaks sai raja läbimise kiirus. Hõbeda võitis Mariliis Aren OK JOKA/Türilt ajaga 58:52 ja pronksi Elina Lasseron OK JOKAst ajaga 59:40. Meeseenioride arvestuses võitis Raul Laas OK JOKA/Paide 45 punktiga.