Arvamusfestival ei koosne üksnes arutelualadest, vaid tähelepanu on pööratud ka kultuuriprogrammile. Viimase festivali lõpetas Vaiko Epliku kontsert. Nüüd ootavad arvamusfestivali korraldajad toetust selleks, et tuleva aasta festivali arutelude kõrval võiksid osalejad nautida Paides ka üht julget ja ühiskonnakriitilist kunstiteost. FOTO: Dmitri Kotjuh

Kümned vabaühendused üle Eesti võtavad 1. detsembril ette tegevusi, et koguda annetusi ühiskondlike probleemide lahenduseks ja kutsuda inimesi üles endale olulist valdkonda toetama. Selline algatus on saavutanud rahvusvahelise menu Giving Tuesday nime all. Järvamaal on annetustalgute käigus võimalus head teha kolme projekti toetades.