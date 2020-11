Ujula juhataja ja Türi Arengu sihtasutuse juhatuse liige Asko Pärl ütles, et lastebasseinist on 50aastaseks saavas Türi ujulas unistatud ammustest aegadest. «Võimalus selleks avanes siis, kui ujula läks eraettevõttelt tagasi omavalitsuse hallata. Nii said võimalikuks toetusmeetmed ja rahastused, mida eraettevõttele poleks ehk antud,» selgitas ta.

Pärl märkis, et avatava basseini puhul on ujula koostööpartner Järvamaa haigla, kes toetas ehitust 80 000 euroga. «See raha jõudis meieni tol ajal sotsiaalkaitseministri ametis olnud Kaia Iva kaudu,» selgitas ta. «Tema eestkostel sai haigla raha oma ravivõimaluste parandamiseks ja kuna need olid just Türi vallas puudulikud, siis suunasidki nad raha raviks kasutatava basseini ehitusse.»