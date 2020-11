President külastas Koerus Kalju Lepiku mälestuskivi

Kersti Kaljulaid kohtus Koerus käies kooli õpilaste ja õpetajatega ning pidas Kalju lepiku mälestuskivi juures kõne. Ta ütles, et kui kuulis Lepikule Koeru püstitatud kujust ja kivist ning kui vahvat ideed see kannab, oli ta väga rõõmus. Rõõmus just seetõttu, et peab Kalju Lepikut üheks oluliseks pagulasluuletajaks, kes aitas okupatsiooni ajal Eesti kultuuri alal hoida ja toetada. "Seda andis ta kõige paremini edasi ka oma luuletustes," märkis ta.