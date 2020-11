Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustust jagus ka Järvamaale

Aasta ettevõtlikud õppurid on Tallinna 21. Kooli õpilasfirma EHA tegijad Kaisa Kumpas, Lotta-Lorette Kalmaru, Lisett Sigur, Oliver Sild ja Karl Juhan Kangur. Nende meeskonnatööd ja toodet on tunnustatud ka rahvusvahelisel tasemel ning nad on lühikese aja jooksul arendanud õpilasfirmast eduka ettevõtte, millel on koostööpartnereid üle maailma. EHA lõi kauni disainiga juhtmevaba valgusti, mis on ka loodussäästlik ja jätkusuutlik, kuna on valmistatud mööblifirmade väärispuidu ülejääkidest. Laualamp töötab akudel, põleb ühe laadimiskorraga kuni 15 tundi ning tänu sisseehitatud USB portidele saab lambiga laadida ka nutiseadmeid. Eesti suurimal õpilasfirmade laadal pälvis EHA auhinnad nii suurima käibe, innovaatilisuse ja ettevõtluspotentsiaali kui ka parima kujunduse ja stiili eest. Eriolukorra ajal orienteeruti kiirelt veebimüügile ja suudeti läbimüüki lausa kahekordistada. EHA valiti tänavu Eesti parimaks õpilasfirmaks. Euroopa parima õpilasfirma võistlusel paistis EHA silma ja pälvis tunnustuse kui suurima õpikogemusega õpilasfirma. Nüüd tehakse koostööd Eesti tippdisainiettevõtetega ja käsil on laienemine välisturgudele. EHA liikmed abistavad ja inspireerivad tulevasi õpilasfirmasid, on aktiivsed koolielu korraldamisel jt projektides.