Paides siili tapnud noored panid toime aasta loomavaenulikuma teo

Selle aasta loomavaenuliku kategooria kandidaadid on kõik äärmiselt julmad ja kindlasti on need teod riivanud paljude inimeste õiglustunnet. 2020. aasta loomavaenulikuks teoks valiti ülekaalukalt Paide noorte tegu, mille käigus tapeti siil. Lausa 57% hääletajatest leidis, et tegu on kõige loomavaenulikuma teoga. Teiseks jäi Hiiumaal toimunud rebase tapmine (25%) ja kolmandaks hääletas 16% valijatest Haapsalus piinaval viisil tapetud kassi juhtumi.