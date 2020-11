Päästjad selgitasid pererahvale, et ohutuse tagamiseks tuleb kütta alati väga teadlikult – hoiduda tuleb üle kütmisest ning kütteseadme siiber tuleb sulgeda alles siis, kui kõik on täielikult ära põlenud. Vara suletud siibri tõttu tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu, kuid ülimürgine vingugaas on tappev ja seda saab avastada ainult vingugaasianduri abil. Suitsuandur vingugaasile ei reageeri.