Vähihaigete lähedaste toetusrühm on üks mitmest nõustamisteenusest, mida Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus Paides Laial tänaval osutab. Rühma esimesed kohtumised on juba 11. ja 25. novembril ning need on osavõtjatele tasuta.

Keskuse kogemusnõustaja Kaja Kutser selgitas, et tihti luuakse toetusrühmi vähihaigetele, kuid ka haigestunu lähedased ja pereliikmed vajavad tuge ja mõistmist. «Neil on samuti raske: masendus, kurbus, meeleheide on igapäevakaaslased. Samas peavad nad olema ja näima tugevad, sest nende õlul on haige abistamine ja toetamine. Nii on väsimus kiire tulema. Olen selle tee läbi teinud,» lausus ta.