Näituse “Naise elu lõuend“ keskmes on lasterikka pere ema kui naine. Näituse loomise eesmärk on peegeldada naise olemust ja naiselikkust, tuues esile naise karakteri ja sisemise väe. Sellega soovivad näituse korraldajad edasi anda sõnumit, et emadus toob esile naise ilu, võlu ja annab elule uue tähenduse.

“Naise elu lõuend” koosneb kolmeteistkümnest inspireeriva naise fotost, mis põhinevad tuntud kunstnike maalide taaslavastustel. Peategelastena figureerivad Eesti naised, kes on emaks vähemalt neljale lapsele ning kes on silma paistnud aktiivse ja pikaaegse kogukonnatööga lasterikaste perede heaks. Projektis osalenud 13-nel naisel on ühtekokku 58 last.