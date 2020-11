Järvamaa koroonahaigete read täienesid jälle

Järvamaal on koroonaviirus diagnoositud kokku 33 inimesel. Aktiivseid haigusjuhtumeid on maakonnas esmaspäevase seisuga 15.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 137,1 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 6,6%.

Avatakse kaks uut testimispunkti

Sel nädalal avatakse kaks uut koroonaviiruse ninaneelu proovi võtmiseks testimispunkti. Täna avatakse Valga haigla ruumides aadressil Peetri 2 testimispunkt. Sellega liitub Valga haigla avaliku testimise võrgustikuga, mida veavad Medicum ja SYNLAB. Valga haigla proovivõtjad hakkavad proove võtma 6 päeva nädalas paari tunni kaupa. Punkt on jalgsi ligipääsetav.

Homsest saab hakata ninaneelu proove andma ka Põlva haigla kõrval, kuhu haigla meedikute abil on mehitatud nii jala kui autoga ligi pääsetav testimistelk.

Testimispunkte, mida koordineerivad avaliku testimise eestvedajad Medicum ja SYNLAB, on kokku 21. Proovide võtmise logistika, kõnekeskuse ja laboritööga on seotud igapäevaselt juba ligi 500 inimest.

Suri üks inimene

9. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 60 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on neli patsienti. Eile suri Lääne-Tallinna Keskhaiglas 58-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 76 koroonaviirusesse nakatunud inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 6 (üks inimene sisestati tagantjärgi).

Tänaseks on haiglates lõpetatud 583 COVID-19 haigusjuhtumit 568 inimesega.

9. novembri seisuga on tervenenud 4 205 inimest. Neist 3 048 inimese (72,5%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1 157 inimese (27,5%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.