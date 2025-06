Perearst Ingrid Alt: Vaktsineerimine ei ole oluline ainult lapse kaitsmiseks, vaid kogu perele ja kogukonnale

„Vaktsineerimisega ei kaitse me üksnes oma last, vaid kogu perekonda ja laiemalt kogukonda. Vaktsineerimata lapsed võivad tuua pisiku koju ja kanda selle üle täiskasvanule, kes võib saada väga raske haiguse, mille tagajärjed võivad olla tõsised. Lisaks oma perele aitab vaktsineerimine vähendada haiguste leviku riske ka kogukonnas,” ütles perearst Ingrid Alt ja lisas, et terviseteemade puhul on oluline olla allikakriitiline. „Küsimuste või kõhkluste korral tasub pidada nõu oma pereõe või perearstiga, kellel on pikaajalised kogemused.”