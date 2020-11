Arengutoetuste osakonna arendusbüroo juhataja Rauno Aun ütleb: „Esitatud taotluste põhjal võib öelda, et maailma tabanud koroonakriis on meie toidutöötlejate tegevust oluliselt mõjutanud. Taotlejad on müügiedendusplaanides välja toonud tegevused, millega nad soovivad siseneda nii lähi- kui kaugturgudele. Lisaks lähiriikidele plaanitakse uute toodete ja tehnoloogiatega siseneda näiteks Lõuna-Korea, Hiina ja Jaapani turgudele. Toetust küsitakse peamiselt välismessidel osalemiseks, tootearendustegevusteks, turunduskampaaniateks jms.“