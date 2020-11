Alanud teadusuuring analüüsib toidu- ja esmavajalike kaupade varustuskindlust Eestis ning varustustõrgete vähendamise võimalusi kriisiolukordades

Uuringu käigus analüüsitakse erinevaid varustuskindlust mõjutavaid stsenaariume, nende võimalikke mõjusid nelja valdkonna tarneahelate toimimisele ja riske sektori ning ettevõtte tasandil. „Uuringu tulemusena töötatakse välja toimepidevuse hindamise mudel, mida ettevõtted saavad kasutada juhisena oma riskide hindamisel,“ rääkis uuringu konsortsiumi juht professor Rando Värnik Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituudist. „Uuringu laiem eesmärk on parandada nii riigi kui ka erasektori valmisolekut uuteks kriisiolukordadeks,“ jätkas Värnik. „Tänase ühiskonna toimimise juures tuleb arvestada, et ettevõtete toimepidevus on üha enam suuremas omavahelises sõltuvuses. Kõik kujutame ette sõltuvust elektri ja side olemasolust, kuid kriisi olukorras võib saada määravaks ka esmapilgul vähem tähtsamate teenuste toimimine, tootmissisendite või kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus,“ rääkis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi tegevusvarude projektijuht Jako Reinaste.