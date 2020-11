Arengukavaga on valla juhid tegelenud pool aastat ja selle läbikukkumine tähendab uuele ringile minekut, mis isegi kiiremas korras tegutsedes võtab aega mitu kuud.

Türi valla arengukavas on seni enim kirgi kütnud hariduse osa, mis näeb ette, et edaspidi on vallas kolm põhikooli. Peale Türi põhikooli jätkaksid senisel kujul Väätsa ja Laupa põhikool. Käru ja Retla-Kabala kool muutuksid üheksa klassi asemel kuueklassiliseks.