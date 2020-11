Tervisepäev õpetab targalt toituma ja trenni tegema

Metsalu selgitas, et tervisepäeva mõtte sai ta sageli tema poole pöörduvatelt treenijatelt, kes tunnevad huvi, kuidas on õige toituda, mida teha, et trennist oleks ikka kasu ning kuidas tänapäevases tarbimisühiskonnas ära tunda need kõige õigemad tooted. "Nii mõtlesingi, et selline üldine teadmiste saamise päev oleks ehk vajalik, et meelde tuletada vanad tõed ning kõrva taha panna midagi uut," märkis ta.