Retlas nägid laudanaised UFOt

Selline vaatlus, mil tundmatu lendav objekt läbis taevavõlvil kuni kümmekond kilomeetrit, kestis üle minuti. «Meil on maja eest lage ja taevast kõik vabalt nähtav,» ütles mees. «See pidi päris suur objekt olema. Kui vaadata kahe kilomeetri peale autot, siis on see nagu sipelgas. See, mida meie nägime, oli suuruse poolest sama, nagu oleks kolme-nelja meetri peale kõrvitsat vaadanud.»

Kõik juhtus varahommikul. Mehe tööpäev algab kella kuue ajal. Veidi enne kella viit istusid kaasad terrassile kohvi jooma ja siis see objekt end ilmutas. «Tavaliselt on mul olnud käeulatuses binokkel, aga seekord, kurat võtaks, oli see kõrvalhoones. See on hea binokkel, millega olen talvel külma ilmaga Kuu pinda vaatanud,» lausus ta. «Kõrvalhoonesse minna poleks enam jõudnud. Binokliga oleksin saanud eristada kasvõi neid valgusallikaid, mis võisid selle helenduse põhjustada.»