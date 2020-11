Koeru krutsifiks on näituse superstaar

Vastavatud väljapanek «Christian Ackermann. Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas» on Eesti kunstiakadeemia, Eesti kunstimuuseumi ja EELK koostöös tehtud viieaastase uurimisprojekti kõrgpunkt ning koondab rohkem kui tosinat Eesti pühakodadas asuvat Ackermanni töökoja tähtteost. Näitusel saab lähivaates näha ligi 60 kirikutele loodud skulptuuri. Nüüdisaegse tehnikaga on võimalik vaadata ka Ackermanni skulptuuride üllatavat sisestruktuuri, hilisemate värvikihtide alla mattunud ja taasleitud säravat barokset polükroomiat ning keerutada kujudest tehtud 3D-mudeleid.

Koeru koguduse diakonil Jaanus Tammistel oli samuti põhjust eelmisel nädalal Nigulistet väisata, sest just Koeru kirikust avastatud Ackermanni töökojas valmistatud krutsifiks on selle väljapaneku üks pärle. Väljapaneku kohta jagas Tammiste üksnes tunnustavaid hinnanguid ning sõnas, et kuigi Niguliste on suur ja näitusel uudistamist omajagu, paistab just Koeru krutsifiks teiste hulgast silma.