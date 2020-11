Tragi naine pani kogukonna hüvanguks oma vara panti

Aktiivsel naisel on viimase kuue aastaga ameteid korjunud palju: Peetri rahvamaja juhataja, kooli arendusjuht, vallavolinik, MTÜ Energia- ja Tervisekeskus juhatuse liige, MTÜ Järvamaa Arengu Partnerid juhatuse liige. Lisaks sellele on ta osaühingu Glaaden omanik ja juht ning kuulub Keskerakonna Järvamaa piirkonna juhatusse.

Nagu enamik noori, põrutas ka Getter Klaas Tallinna õppima, aga ei tundnud end seal koduselt. Kodukohta naasnuna ütleb Klaas, et talle meeldib Peetris, ning veenab teisigi, et maal on kihvt ja elu areneb.