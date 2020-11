Vargamäele koguneb kulinaarne lugemisklubi

Järva-Madise külaseltsi liige Kadri Kaarlep ütles, et mõte teha külaseltsi juurde raamatuklubi ning muuta lugemine ja loetu söögilauas arutamine tavaks sündis just eelmise üritusel. Selle tõenduseks on tänavu jälle Põhjamaade kirjanduse nädalale ajastatud õhtusöök. «Hea kirjandus, toit ja seltskond,» võttis Kaarlep ettevõtmise kokku.