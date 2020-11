Maanteeamet: kas sinu auto on talveks valmis?

Rehvide vahetamise otsuse teeb iga juht ise ilmastikuolude ja oma igapäevase teekonna põhjal. Naastrehvide kasutamine on lubatud alates 15. oktoobrist. 1. detsembrist kuni 1. märtsini peab sõitma talverehvidega, mille mustri jääksügavus on üle 3 mm.

Alates 2022. aasta detsembrist võib kasutada ainult põhjamaade kliimasse mõeldud talverehve. Nõuetele vastavad rehvid on tähistatud märgiga, millel on kolm mäetippu ja lumehelves.

Kõige lihtsam viis tulede kontrollimiseks on suunata valgusvihk siledale pinnale, nagu hoone sein või uks, ning kui laternate valgusvihu kõrgus on ühesugune, siis on tuled korras. Juhul kui need näitavad erinevalt, tuleb lasta tuled korda teha.