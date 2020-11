Päästeamet kontrollib kaubandusasutuste tuleohutust

„Kaubanduskeskused on palju enamat kui ostukeskkond – seal käiakse kinos, minnakse restorani sööma ja veedetakse vaba aega. Aastas külastab kaubanduskeskusi ja poode sadu tuhandeid inimesi. Seetõttu on ülimalt oluline, et keskuste tuleohutusnõuded oleksid täidetud ning juhul kui õnnetus peaks juhtuma, pääseksid inimesed hoonest kiiresti ja ohutult välja,“ selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Varasematel kontrollidel on puudusi ilmnenud peamiselt evakuatsiooni osas ning seda just pühade eel, kui kaupa kiputakse evakuatsiooniteedel hoiustama. Muret teeb ka see, et kaubanduskeskustes toimuvad väga sagedasti ümberkorraldused ja mõnigi kord kiputakse unustama, et kui poe planeeringut muudetakse, tuleb ka tuleohutuspaigaldiste lahendused üle vaadata. Muuhulgas tuleb jälgida, et tulekustuti ei jääks uue riiuli taha peitu või laes olev signalisatsiooniandur vaheseina varju.

„Sadade või tuhandete külastajatega kaubanduskeskustes on eelkõige oluline, et tekkinud tulekahju avastataks varakult ning inimesed saaksid kiiresti ohtlikuks muutunud hoonest väljuda,“ ütles Tähe.

Selle aasta 10 kuu jooksul on kaubandushoonetes olnud 21 tulekahjut. Neist 12 said alguse elektriseadmetest ja –paigaldistest ning kaks lahtise tule kasutamisest. 2019. aastal oli 23 ning 2018. aastal 28 kaubandushoones puhkenud põlengut. Tulekahjud on peamiselt alguse saanud kas elektriseadmetest ja -paigaldistest või lahtise tule kasutamisest.

Eesti lähiajaloo suurim kaubanduskeskuse põleng toimus 2009. aasta märtsis Tallinnas Mustika keskuses. Põleng sai alguse tehnikapoe laoruumidest ja levis kustutussüsteemi rikke tõttu müügisaalidesse. Kurvemaid näiteid on aga lähiriikidest – Venemaal hukkus 2018. aasta alguses kaubanduskeskuses puhkenud tulekahjus 64 inimest.