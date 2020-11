Miks ma kannan poes maski?

Üldse mitte selle pärast, et oleksin haige või kardaksin nakkust saada kelleltki teiselt. Kannan maski seetõttu, et hoolin poemüüjatest, kes teevad vankumaltult oma tööd ega saa leti tagant minema joosta, kui kellelgi köhahoog või aevastus peale tuleb. Samuti kannan maski seetõttu, et valitsus soovitas seda teha koroonaviirust ennetava meetmena, aga kui inimesed seda tõsiselt ei võta, vaadatakse olukord üle ja kehtestatakse juba karmimad meetmed.