Selgusid kevadiste riigieksamite tulemused

Tulenevalt kevadisest eriolukorrast ei olnud riigieksamid sel aastal gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ja eksamite tegemine oli vabatahtlik. Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhi Aimi Püüa tõdeb, et vaatamata kevadisele distantsõppe perioodile otsustasid siiski päris paljud abituriendid riigieksamid teha ning õpilased said eksamitega kenasti hakkama, kuid rõhutab, et koolide võrdlemisest eksamitulemuste põhjal tuleks sel aastal hoiduda.