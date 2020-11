Eile lõpetati pidulikult kooli remondi esimene järk ja esitleti uuenenud ruume. Kooli direktor Tiina Lohur ütles, et esialgu on ruumid osaliselt tühjad, sest osa mööblist on valla koolidele tehtud ühishanke kaudu saabumata. «Ootame suure huviga moodsat ja kerget hõlpsalt õpilaste vajadustele kohandatavat innovatsiooniklassi mööblit,» lausus ta. «Lootust on, et see jõuab kohale jõuludeks. Samuti on saabumas õppevõimalusi avardav tehnika.»