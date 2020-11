Ugalas jõuab lavale Andres Noormetsa lavastus inimsuhete salapärast

Maagilisrealistliku loo keskmes on noor abielupaar, kes on kolinud ühte mereäärsesse külla. Esimesest pilgust on selge, et nad on linnainimesed. Mees on imelik – ise elab looduskaitsealal, aga tassib püssi kaasas. Tema napisõnaline naine on aga veel imelikum. Miks nad tulid kohta, kus kõik tunnevad kõiki ja elutuiksoonteks on vaikselt tiksuv kauplus ning külabaar? Maaelu keskmes arenevad suhted viivad aga kummaliste kohtumisteni ning tuletavad meelde elus ja looduses valitsevaid mustreid. See on lugu kontakti (taas)leidmisest iseenda, kaasinimeste, maa ja loodusega.