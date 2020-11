Ohtlikku ainet vedanud veokiga tekkinud õnnetus Järvamaal lahendati virtuaalselt

Lääne prefekt Kaido Kõplas rääkis, et politsei harjutab kaks päeva vältava õppuse käigus staabi moodustamist, ulatusliku evakuatsiooni planeerimist ja täiendavat kontrolli Lääne-Eesti sadamates, teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja. Õppus on virtuaalne ja koostööpartnereid sellesse ei kaasata. Järva-, Rapla-, Lääne-, Pärnu-, Hiiu- ja Saaremal elavate inimeste igapäevategevusi see häirida ei tohiks.