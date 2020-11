Kas oleme oma Nokiat suurte sõnade saatel solgiämbrisse heitmas?

Eesti inimeste rikkus on olnud haritus ja töökus. Kindel siht ja veendumus, et oma lastele loome paremad tingimused, kui olid meie vanematel või meil endil. Vanavanemad ja vanemad käisid mitme koha peal tööl, et meid toita ja katta, ka siis, kui oleme juba täisealised ja käisime ülikoolis.