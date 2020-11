Õpilased ei pääse veel ka detsembris sportima

Piret Reinfeld selgitas, et kui ta novembri esimeses pooles oli optimistlik, et detsembriks ehk olukord laabub, siis tegelikkuses on olukord hoopis hullemaks läinud. "Eesti koolispordi liit tegi kohe novembri algul otsuse, et aasta lõpuni ei toimu ühtegi üle-eestilist võistlust, kuid meie siin Järvamaal lootsime, et saame ehk väiksemas ringis oma võistlused ära pidada," rääkis ta.