Järvamaa noorte lauljate konkursil osaleb poolsada lauljat

Poolfinaalis hindavad lauljaid Kadri Hunt, Ann Narva ja Linda Blande. Finaalis annavad tagasisidet Kaie Tanner, Linda Blande, Keitlin Jüristo ning Laura Põldvere, kes on ka külalisesinejaks. Lauljaid saadab bänd koosseisus Themuri Sulamanidze (klaver), Andres Alaru (kontrabass, basskitarr), Karl-Markus Kohv (trummid) ja Erki Sepp (kitarrid).

“Oleme võtnud kasutusele kõik ettevaatusabinõud, et saaksime lauluvõistlust korraldada – hajutame publikut, desinfitseerime mikrofone ning loomulikult palume publikul kanda kaitsemaske ning hoida käed puhtana,” rääkis PAMTi kultuurijuht Mariliis Peterson. “Lauljad ja juhendajad on ära teinud väga suure töö ning konkursil on oodata kõrget taset. Ootame kõiki lauljatele kaasa elama, tuleb hea kontsert,” julgustas Peterson kõiki tulema.