Järva laskurite tase tõuseb

Järvamaa laskespordiklubi treener Kristina Kiisk sõnas, et võttes arvesse asjaolu, et tegelikult on kõik praegused Järvamaa noorlaskurid alles C-klassis (14aastased või nooremad), võib võistluste tulemustega igati rahule jääda – naaseti kolme seitsmenda koha ja kahe isikliku rekordiga.