Täpsemalt müüb PPA varahaldus 2000. aasta 5. seeria BMWd. Musta värvi BMW 530D on diiselmootori ja automaatkäigukastiga ning selle odomeetril on üle 400 000 kilomeetri. Masinal on ka erinevaid puudusi, värvi- ja roostekahjustustest, katkise juhiistmeni.