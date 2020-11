Muinasjutt armastuse kõikvõimsusest

Nii algab Rakvere teatri romantiline komöödia «Kuni ta suri», kus ema ja 60aastase tütre õhtuse vaikelu keerab pea peale ukse taha ilmunud Igor. Et võimukas pereema Sofja on väidetavalt suremas, kuid ei saa elust lahkuda süütundega, et tütar jääb ilma üksi, mehe ja lasteta, kerkib mures Tatjanale idee tutvustada Igorit ... oma kavalerina. Iseenda õnne nimel räägitud valedest sünnib üha uusi ootamatusi, sütitades keskealistes tegelastes ootamatut elujanu. Südamlik vene komöödia tuletab meelde, et kunagi ei ole hilja olla õnnelik, sest muinasjutud võivad juhtuda igaühega.