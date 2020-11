Ilusa öö muusika vormus albumiks

Koroonast ei saa üle ega ümber. Kuigi muusikainimestele oli kevadsuvi ülikeeruline, oli omajagu neid, kes kasutasid pealesunnitud pausi selleks, et värsket materjali kokku panna või siis mõnda aega riiulil seisnud materjalile elu sisse puhuda. On ka see plaat valminud sundpausist tingituna?